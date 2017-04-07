07.04.2017 | 09:22

В четверг, 6 апреля, на базе Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) прошло заседание Совета директоров промышленных предприятий Октябрьского района г. Пензы.

В мероприятии приняли участие глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов, генеральный директор АО «ПО «Электроприбор» Юрий Почивалов, генеральный директор АО «Пензтяжпромарматура» Александр Чернышев, генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков, генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников, генеральный директор ОАО «НИИПТхиммаш» Сергей Савик, генеральный директор ОАО «Негаспензапром» Татьяна Блохина, генеральный директор ООО «ЛМЗ «МашСталь» Алексей Челноков, представители АО «НПП «Рубин» и «Пензкомпрессормаш».

Участники заседания обсудили вопросы развития партнерских отношений между колледжем и предприятиями в сфере подготовки кадров, практической подготовки студентов на реальных рабочих местах, трудоустройства выпускников, проведения конкурсов профессионального мастерства и других совместных мероприятий.

В ходе посещения регионального отраслевого ресурсного центра по металлообработке: лабораторий с имитаторами и симуляторами стоек станков с ЧПУ, участков универсальных станков и станков с ЧПУ, сварочной и электротехнической лабораторий, лабораторий по технологии машиностроения и монтажу санитарно-технических систем - руководители предприятий познакомились с современными подходами к подготовке кадров в колледже.

По итогам встречи были достигнуты договоренности о расширении партнерских отношений в сфере практической подготовки студентов, в том числе через предоставление колледжу производственных заказов на изготовление изделий из металла.