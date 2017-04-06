06.04.2017 | 09:46

В пятницу, 7 апреля, в Пензе пройдет апробация перспективной модели ЕГЭ по литературе.

В пробном экзамене примут участие 60 человек, среди которых ученики десятых классов, выбравшие литературу в качестве предмета для сдачи в 2018 году, а также учащиеся 10-11-х классов гуманитарного профиля образовательных организаций областного центра.

В числе изменений - исключение заданий с кратким ответом, увеличение числа заданий по выбору ученика: экзаменуемый пишет четыре развернутых ответа ограниченного объема и одно сочинение.

Также упрощаются сопоставительные задания: исходный текст нужно сравнивать не с двумя произведениями, а с одним. При этом обосновывать выбор примера для сопоставления не требуется.

Кроме того, уточнен объем ответов на задания первой части, повышены требования к объему сочинения.

Наконец, усовершенствованы критерии оценивания развернутых ответов и инструкции к работе и отдельным заданиям.

«Новая модель сохраняет преемственность по отношению к действующей модели ЕГЭ по литературе и модели ОГЭ по литературе для выпускников 9-х классов, в которой нет заданий с кратким ответом», - уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.

На едином государственном экзамене в 2017 году данная форма использоваться не будет.