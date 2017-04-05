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Учеба | В Пензе определились победители всероссийской олимпиады «Умназия»

05.04.2017|12:55
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В Пензе завершилась Всероссийская олимпиада для младших школьников «Умназия», проводившаяся с 20 по 28 марта.

В очном туре участвовали ученики общеобразовательных школ города. Они боролись за звание победителя по предметам «математика», «русский язык», «окружающий мир» по двум направлениям: «Лучшая школа» и «Личное первенство».

В итоге в номинации «Личное первенство» лучшими стали представители гимназии «САН», лингвистической гимназии № 6, школ № 52, 50 и 9.

Лидером в номинации «Лучшая школа» стала команда лингвистической гимназии № 6, на втором месте оказались ученики гимназии «САН», а на третьем - представители школы № 52.

«В середине апреля пройдет церемония награждения победителей и призеров всероссийской олимпиады «Умназия», где участникам будут вручены дипломы и ценные призы», - сообщили в пресс-офисе проекта «Умназия».

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