Пензенское информационное агентство|18+|Среда|1 фев 2017|13:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  65.03  |  $  60.31
 

Учеба | В Пензе проходит семинар для учителей по программированию на Java

31.01.2017|16:28
Печать

В Пензе прошел первый семинар для преподавателей компьютерного языка Java. В институте регионального развития собрались 27 педагогов. Инициатор встречи Игорь Емельянов не ожидал, что заинтересованных будет так много. Он предполагал увидеть в классе человек пять.

С другой стороны, успех семинара закономерен. В течение нескольких лет в регионе проходили курсы по обучению учителей. Их прошли многие. И теперь люди захотели встретиться, чтобы делиться наработками, рассказывать о проблемах и опять учиться.

«Сегодня мы будем изучать методику преподавания кода, и нацелено это не на подготовку к ЕГЭ, а на воспитание настоящего программиста», - подчеркнул Игорь Емельянов.

Во всем мире Java считается самым перспективным. Этот язык в Пензе продвигают вместе с израильскими коллегами. Они оценили то, чего удалось достичь, и поставили нашему региону твердую четверку. Нужна более активная поддержка со стороны чиновников.

0
0
0
0
Гость|31.01.2017 19:20|

Спонсор Кто?

Гость|31.01.2017 19:39|

Всему можно научиться самому, вообще никто не нужен, было бы желание и интернет.Курсы подготовки-переподготовки для бумажки и ленивых.

Гость|31.01.2017 23:18|

Ржавая дырявая Java... И кто же на ней до сих пор пишет... Вовремя однако...

Гость|01.02.2017 06:55|

Гость писал(a):

Гость|31.01.2017 23:18|

Ржавая дырявая Java... И кто же на ней до сих пор пишет.

ты что, с ума сошел? это самый популярный VM-ориентированный язык.

Гость|01.02.2017 07:54|

И где все эти хваленые программисты?

Гость|01.02.2017 09:16|

penzainform.ru писал(a):

компьютерного языка Java
Может правильнее называть Жаву языком программирования?

Гость|01.02.2017 09:42|

Какие "эти"? Это учителя, а программисты на работе, все устроены, сообразно своим скилам. В Мск зп опытного джава-кодера от 120 и выше.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!