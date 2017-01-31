31.01.2017 | 16:28

В Пензе прошел первый семинар для преподавателей компьютерного языка Java. В институте регионального развития собрались 27 педагогов. Инициатор встречи Игорь Емельянов не ожидал, что заинтересованных будет так много. Он предполагал увидеть в классе человек пять.

С другой стороны, успех семинара закономерен. В течение нескольких лет в регионе проходили курсы по обучению учителей. Их прошли многие. И теперь люди захотели встретиться, чтобы делиться наработками, рассказывать о проблемах и опять учиться.

«Сегодня мы будем изучать методику преподавания кода, и нацелено это не на подготовку к ЕГЭ, а на воспитание настоящего программиста», - подчеркнул Игорь Емельянов.

Во всем мире Java считается самым перспективным. Этот язык в Пензе продвигают вместе с израильскими коллегами. Они оценили то, чего удалось достичь, и поставили нашему региону твердую четверку. Нужна более активная поддержка со стороны чиновников.