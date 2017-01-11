Стартовал региональный этап школьных предметных олимпиад. Девять старшеклассниц стали первооткрывателями, они состязались в знании французского языка.
Среди участниц конкурса была и Анастасия Гнедчина.
«Мне нравится произношение. Это очень популярный язык», - отметила Анастасия.
На выполнение олимпиадных заданий выделили пять часов. Программа состояла из трех конкурсов. Это письменная часть, так называемое говорение и понимание текста на слух.
В 2017 году в областных олимпиадах по 19 предметам примут участие 1 400 школьников. Победители выйдут на федеральный уровень. В Пензе уже есть такой опыт.
«В 2016 году результативность участия составила 65%, это второе место по России», - отметила специалист Министерства образования Пензенской области Ольга Дворянская.
Олимпиадный марафон - 2017 продлится до 22 февраля и завершится технологией. Этот предмет введен в интеллектуальный конкурс впервые.