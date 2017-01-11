11.01.2017 | 17:35

Стартовал региональный этап школьных предметных олимпиад. Девять старшеклассниц стали первооткрывателями, они состязались в знании французского языка.

Среди участниц конкурса была и Анастасия Гнедчина.

«Мне нравится произношение. Это очень популярный язык», - отметила Анастасия.

На выполнение олимпиадных заданий выделили пять часов. Программа состояла из трех конкурсов. Это письменная часть, так называемое говорение и понимание текста на слух.

В 2017 году в областных олимпиадах по 19 предметам примут участие 1 400 школьников. Победители выйдут на федеральный уровень. В Пензе уже есть такой опыт.

«В 2016 году результативность участия составила 65%, это второе место по России», - отметила специалист Министерства образования Пензенской области Ольга Дворянская.

Олимпиадный марафон - 2017 продлится до 22 февраля и завершится технологией. Этот предмет введен в интеллектуальный конкурс впервые.