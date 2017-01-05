Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|5 янв 2017|11:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
0oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Учеба | В Губернском лицее-интернате начались зимние учебные сборы

05.01.2017|09:47
Печать

В среду, 4 января, в Губернском лицее-интернате для одаренных детей в Пензе стартовали традиционные учебные сборы. Воспитанников учреждения готовят к участию в областных предметных олимпиадах.

«Более 100 человек проходят обучение под руководством педагогов лицея, преподавателей Пензенского государственного университета, а также студентов и аспирантов Казанского государственного университета и МГУ», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном министерстве образования.

Занятия по физике, математике, химии, биологии и информатике будут проходить в течение трех дней.

Также в рамках сборов работает группа по программированию на языке JAVA под руководством Игоря Емельянова - модератора проекта «Компьютерные науки», реализуемого при участии преподавателей из израильского города Беэр-Шева.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!