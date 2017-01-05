05.01.2017 | 09:47

В среду, 4 января, в Губернском лицее-интернате для одаренных детей в Пензе стартовали традиционные учебные сборы. Воспитанников учреждения готовят к участию в областных предметных олимпиадах.

«Более 100 человек проходят обучение под руководством педагогов лицея, преподавателей Пензенского государственного университета, а также студентов и аспирантов Казанского государственного университета и МГУ», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном министерстве образования.

Занятия по физике, математике, химии, биологии и информатике будут проходить в течение трех дней.

Также в рамках сборов работает группа по программированию на языке JAVA под руководством Игоря Емельянова - модератора проекта «Компьютерные науки», реализуемого при участии преподавателей из израильского города Беэр-Шева.