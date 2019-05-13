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Происшествия | В результате ДТП на улице Металлистов госпитализировали женщину

13.05.2019|18:32
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Автомобильная авария случилась около 20:30 на улице Металлистов. Дорогу, которая в тот час была практически пуста, не поделили две машины.

«Произошло столкновение автомобиля Chevrolet Niva под управлением водителя-мужчины 1968 года рождения и автомобиля Mercedes под управлением водителя-мужчины 1986 года рождения», - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Сергей Потапов.

В результате аварии пострадали люди из иномарки: женщину-пассажира врачи приняли решение госпитализировать, а сидевшего за рулем немецкой машины после осмотра доктора отпустили домой.

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