13.05.2019 | 18:28

Вечером в воскресенье, 12 мая, на улице Дзержинского в Пензе произошло ДТП. Водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и врезался в препятствие.

Фото с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». «Уходил от погони», «Хотел оторваться», - прокомментировали снимки пользователи.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, около 18:30 инспекторы ДПС заметили на проспекте Победы Infiniti, который во время движения создавал аварийные ситуации для других автомобилистов.

На требования остановить машину нарушитель не отреагировал и попытался скрыться. В результате он въехал в строение. В ДТП никто не пострадал.

«За рулем оказался мужчина 1986 года рождения. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось показаниями алкотестера (0,86 мг/л). В отношении нарушителя были составлены административные материалы», - добавили в отделении пропаганды.