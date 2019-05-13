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Происшествия | В Пензе уходивший от погони водитель врезался в строение

13.05.2019|18:28
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Вечером в воскресенье, 12 мая, на улице Дзержинского в Пензе произошло ДТП. Водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и врезался в препятствие.

Фото с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». «Уходил от погони», «Хотел оторваться», - прокомментировали снимки пользователи.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, около 18:30 инспекторы ДПС заметили на проспекте Победы Infiniti, который во время движения создавал аварийные ситуации для других автомобилистов.

На требования остановить машину нарушитель не отреагировал и попытался скрыться. В результате он въехал в строение. В ДТП никто не пострадал.

«За рулем оказался мужчина 1986 года рождения. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось показаниями алкотестера (0,86 мг/л). В отношении нарушителя были составлены административные материалы», - добавили в отделении пропаганды.

Источник — фото Лизы Румянцевой, vk.com/penza_live
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Гость|13.05.2019 19:07|

вот теперь папка то жопу то надерёт

Гость|13.05.2019 19:35|

Не жалко мажорика лучше бы башку оторвало

Гость|13.05.2019 19:40|

Машину конфисковать. Мажора оштрафовать на стоимость машины.

Гость|13.05.2019 19:49|

Гость писал(a):

вот теперь папка то жопу то надерёт
Или папик...

Гость|13.05.2019 19:50|

Да там чурка за рулем

Имя: Гость
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