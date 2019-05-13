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Происшествия | Пензенский грибник нашел в лесу старую мину

13.05.2019|16:44
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В понедельник, 13 мая, в Пензе спецслужбы оцепили район технопарка «Рамеев» из-за угрозы взрыва.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», в правоохранительные органы обратился мужчина и сообщил, что, собирая в лесу грибы, нашел старую мину. Он сунул ее в багажник своей «семерки» и повез в полицию.

Выслушав горожанина, полицейские немедленно вызвали саперов, машину оцепили.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Специалисты ОМОН обследовали подозрительный предмет. Им оказалась учебная мина, не представляющая опасности. Находка была передана сотрудникам полиции», - сообщил начальник пресс-службы Денис Кострюков.

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Гость|13.05.2019 17:00|

Весёлый у нас народ! Ой весёлый!!! На стол дежурному нужно было принести и просить обещанного вознаграждения.

Гость|13.05.2019 17:03|

экипировки для разминирования нет что ли?

Гость|13.05.2019 17:03|

Интересно, а где у нас в Терновке лес, где есть грибы?!

Дмитрий Н. Мотовилов|13.05.2019 17:03|

Я там грибной ножик посеял 27 лет назад. клинок 50 мм. Рукоять из чёрного дуба. Верните, если найдёте

Гость|13.05.2019 17:07|

Гость писал(a):

Интересно, а где у нас в Терновке лес, где есть грибы?!
Ольшанка, Валяевка. Там и строительный инст военные сборы проводил раньше

Гость|13.05.2019 17:10|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Интересно, а где у нас в Терновке лес, где есть грибы?!
Ольшанка, Валяевка. Там и строительный инст военные сборы проводил раньше
Но это точно не там. Рамеев - это уже Аэропорт.

Пиши правильные заголовки!

Гость|13.05.2019 18:09|

Гость писал(a):

Рамеев - это уже Аэропорт.
Так аэропорт Терновка так и называется.

Гость|13.05.2019 18:20|

Гость писал(a):

На стол дежурному нужно было принести и просить обещанного вознаграждения.
Денежное вознаграждение отменили. Единственное поощрение - освобождение от уголовной ответственности.

Имя: Гость
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