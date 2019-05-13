13.05.2019 | 16:44

В понедельник, 13 мая, в Пензе спецслужбы оцепили район технопарка «Рамеев» из-за угрозы взрыва.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», в правоохранительные органы обратился мужчина и сообщил, что, собирая в лесу грибы, нашел старую мину. Он сунул ее в багажник своей «семерки» и повез в полицию.

Выслушав горожанина, полицейские немедленно вызвали саперов, машину оцепили.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Специалисты ОМОН обследовали подозрительный предмет. Им оказалась учебная мина, не представляющая опасности. Находка была передана сотрудникам полиции», - сообщил начальник пресс-службы Денис Кострюков.