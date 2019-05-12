12.05.2019 | 10:09

В Шемышейском районе, в водоеме у села Армиево, обнаружили тело мужчины. Это случилось вечером в субботу, 11 мая. Сигнал в ГУ МЧС поступил в 19:38.

«В воде было найдено тело мужчины 1978 года рождения. Причины его смерти устанавливаются», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ведомства.

Пензенцам стоит помнить о том, что пляжи еще не открыты, купальный сезон не начался.

«Основными причинами гибели людей на воде является грубое нарушение правил безопасности, купание в неустановленных местах, а также купание в нетрезвом состоянии. Умение хорошо плавать не всегда является залогом безопасности. В случае происшествия незамедлительно звоните по телефону 01, 101 и 112», - сообщили в ГУ МЧС России по области.