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Происшествия | В Шемышейском районе в водоеме нашли тело 40-летнего мужчины

12.05.2019|10:09
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В Шемышейском районе, в водоеме у села Армиево, обнаружили тело мужчины. Это случилось вечером в субботу, 11 мая. Сигнал в ГУ МЧС поступил в 19:38.

«В воде было найдено тело мужчины 1978 года рождения. Причины его смерти устанавливаются», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ведомства.

Пензенцам стоит помнить о том, что пляжи еще не открыты, купальный сезон не начался.

«Основными причинами гибели людей на воде является грубое нарушение правил безопасности, купание в неустановленных местах, а также купание в нетрезвом состоянии. Умение хорошо плавать не всегда является залогом безопасности. В случае происшествия незамедлительно звоните по телефону 01, 101 и 112», - сообщили в ГУ МЧС России по области.

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Гость|12.05.2019 10:17|

Шестой или седьмой в этом году?

Гость|12.05.2019 10:21|

Синька зло!

Имя: Гость
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