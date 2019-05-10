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Происшествия | За два дня в Пензенской области сбили пять пешеходов, двое погибли

10.05.2019|11:16
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В Пензенской области за два дня случилось пять дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, из них два - с летальным исходом.

Одна из трагических аварий произошла 8 мая в Бессоновском районе. По предварительным данным, в 18:45 на 652-м километре трассы М5 «Урал», в селе Кижеватово, 34-летний водитель Toyota Avensis сбил 78-летнюю пенсионерку. От полученных травм она скончалась в больнице.

Второе смертельное ДТП случилось в ночь на 9 мая в Пензенском районе. В 0:45 на 418-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов, около села Александровка, 50-летний водитель машины Mercedes-Benz с полуприцепом наехал на мужчину-пешехода, личность которого сейчас устанавливается. От телесных повреждений он умер на месте.

В Кузнецком районе 8 мая сбили 33-летнего мужчину. Это произошло в 21:30 напротив дома № 113 на улице Сидорова в селе Чибирлей. Водитель скрылся, пострадавшего госпитализировали.

На выезде из Пензы 9 мая на трассе М5 случились две аналогичные аварии с разницей в десять минут: в 23:40 на 648-м километре ДТП совершил 26-летний водитель Hyundai Solaris, в 23:50 на 647-м километре - 41-летний водитель автомобиля ГАЗ-27903.

Личности сбитых пешеходов-мужчин пока не установлены. Оба пострадавших были отправлены в больницу.

По каждому их фактов сейчас проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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