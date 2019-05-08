08.05.2019 | 17:26

Многотонная машина сбила ребенка. Все случилось, когда на улице уже было темно, на участке дороги, которая соединяет Чемодановку и Васильевку.

«Водитель автомобиля Volvo с полуприцепом, мужчина 1956 года рождения, допустил наезд на пешехода, девочку 2005 года рождения, которая в результате происшествия получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Отправить в больницу пришлось и участницу другого ДТП. Оно случилось несколькими часами ранее у села Константиновка Пензенского района.

«На 265-м километре автомобильной дороги Тамбов - Пенза произошло столкновение ВАЗ-21703 под управлением водителя, мужчины 1977 года рождения, и автомобиля Renault Logan под управлением водителя, мужчины 1969 года рождения», - добавил Валентин Новоженцев.

Госпитализация потребовалась 60-летней женщине - пассажиру иномарки.