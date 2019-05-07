07.05.2019 | 15:16

В Кузнецке умер 13-летний мальчик, которого 11 апреля сбил 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099.

ДТП произошло в 19:30 на улице Дарвина и вызвало массу откликов. Кузнечане писали, что подросток пересекал проезжую часть в месте, где нет пешеходного перехода.

«Там есть зебра, но он спешил, а до нее идти, как до Пекина», - пояснил один из них. «Зебра только около магазина, а сшибли его около моста, там нет никакой зебры и никогда не было», - подтвердил другой.

Очевидцы рассказали, что от удара мальчика отбросило на большое расстояние. Его доставили в больницу.

«Сейчас идет операция... черепно-мозговая травма... помолимся за исход», - написал тогда один из участников обсуждения.

«В понедельник, 6 мая, от полученных травм ребенок скончался», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.