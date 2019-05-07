07.05.2019 | 10:12

Вечером в понедельник, 6 мая, в Ахунах, у поворота на Заречный, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало несколько человек.

Видео с места аварии появилось в социальной сети. «Легковая машина в кювете», - написал автор записи.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что ДТП произошло в 20:20 на 2-й Питомниковой улице. Столкнулись автомобиль «УАЗ-Патриот» под управлением 41-летнего водителя и ГАЗ, за рулем которого находился 50-летний мужчина.

«Водитель автомобиля ГАЗ и его пассажиры - женщины 1958 и 1959 года рождения - после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.