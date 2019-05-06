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Происшествия | Возле торгового центра в Засечном загорелся автомобиль Audi

06.05.2019|12:08
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В воскресенье, 5 мая, в селе Засечном Пензенского района загорелся автомобиль Audi 80. ЧП произошло возле одного из торговых центров около 11:00.

«Для ликвидации пожара были задействованы два человека и одна единица спецтехники. Выгорел моторный отсек площадью 1 квадратный метр. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Видео происшествия появилось в социальной сети. На кадрах запечатлено, как из-под капота машины валит густой дым.

Вечером того же дня в Пензе случился еще один пожар: в грузовике, припаркованном на улице Антонова, вспыхнули мешки с углем.

Источник — фото, видео instagram.com/penza_info58
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Гость|06.05.2019 12:55|

Так это автомобиль очередного никомунепомешальшика. Так ему и надо. Он никому не мешает, его машине немного огня тоже не вредит.

Имя: Гость
Комментарий:

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