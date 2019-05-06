06.05.2019 | 12:08

В воскресенье, 5 мая, в селе Засечном Пензенского района загорелся автомобиль Audi 80. ЧП произошло возле одного из торговых центров около 11:00.

«Для ликвидации пожара были задействованы два человека и одна единица спецтехники. Выгорел моторный отсек площадью 1 квадратный метр. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Видео происшествия появилось в социальной сети. На кадрах запечатлено, как из-под капота машины валит густой дым.

Вечером того же дня в Пензе случился еще один пожар: в грузовике, припаркованном на улице Антонова, вспыхнули мешки с углем.