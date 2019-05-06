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Происшествия | В массовом ДТП на улице 8 Марта пострадал четырехлетний ребенок

06.05.2019|09:33
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Утром в понедельник, 6 мая, на улице 8 Марта в направлении Арбекова случилось ДТП-паровозик. В него попали сразу четыре автомобиля.

Информация об аварии и фото с места появились в социальной сети. «Актуально на 8:10», - написал автор снимков.

На кадрах видно, что три машины встали вплотную друг к другу, четвертая - чуть поодаль. Два последних транспортных средства получили значительные механические повреждения.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что в 7:50 столкнулись Hyundai Tucson под управлением 44-летней женщины, ВАЗ-2115 с 26-летним водителем, Ford Fusion, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, и «Лада-Калина» с 38-летней автоледи.

«Пассажир Ford Fusion - ребенок 2014 года рождения - был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД.

Источник — фото Яськи Орешкина, vk.com/sova_penza
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Гость|06.05.2019 09:44|

3-1,автоледи победили автоджентльмена)

Гость|06.05.2019 09:47|

Укатали мужика! Во как!

Гость|06.05.2019 09:57|

Почему 31- и 44-летняя - "женщина", а 38 - "автоледи"? И почему тогда 26-летний водитель не автоджентельмен???

Гость|06.05.2019 10:10|

3 старые тетки не поделили одного молодого самца)

любовный четырехугольник

Гость|06.05.2019 10:17|

Бхахаха! Утренняя встреча клуба автоледи. Так им и надо.

Гость|06.05.2019 10:19|

Баба за рулем - горе в семье.

Гость|06.05.2019 10:20|

Не знание правил, хамство на дорогах, не соблюдение дистанции и скоростного режима.

Гость|06.05.2019 10:20|

Хундайка в этот раз не отъехала?

Гость|06.05.2019 11:11|

На скорости въехать в 3 стоящих автомобиля. Это-же какой "внимательной" надо быть за рулем. Скорее всего даже не затормозила. Била сходу так, чтобы наверняка. Одним ударом сразу троих. Попроси мужа отремонтировать тачку и снова за руль.

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