06.05.2019 | 09:33

Утром в понедельник, 6 мая, на улице 8 Марта в направлении Арбекова случилось ДТП-паровозик. В него попали сразу четыре автомобиля.

Информация об аварии и фото с места появились в социальной сети. «Актуально на 8:10», - написал автор снимков.

На кадрах видно, что три машины встали вплотную друг к другу, четвертая - чуть поодаль. Два последних транспортных средства получили значительные механические повреждения.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что в 7:50 столкнулись Hyundai Tucson под управлением 44-летней женщины, ВАЗ-2115 с 26-летним водителем, Ford Fusion, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, и «Лада-Калина» с 38-летней автоледи.

«Пассажир Ford Fusion - ребенок 2014 года рождения - был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД.