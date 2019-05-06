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Происшествия | В Кузнецком районе автомобиль насмерть сбил лося

06.05.2019|11:30
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В воскресенье, 5 мая, в Кузнецком районе лось погиб под колесами автомобиля.

ДТП произошло на трассе М5 «Урал» в районе села Благодатка. Парнокопытное пересекало проезжую часть, и водитель легковой автомашины наехал на него.

«Мужчина получил травмы, дикое животное погибло. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Это не первое ДТП с участием сохатых в этом году. Аналогичная авария произошла вечером 19 апреля на трассе Городище - Никольск. В ней пострадал 28-летний водитель «Лады-Приоры» и две его пассажирки 23 и 47 лет.

Специалисты минлесхоза напоминают: на дорогах около лесных массивов необходимо соблюдать скоростной режим, чтобы избежать наезда на животных.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|06.05.2019 12:12|

если лось был без жилетки - пусть минлесхоз чинит машину за свой счет!

Гость|06.05.2019 13:21|

Огораживайте территории обитания сохатых. Тогда и лоси гибнуть не будут и люди не пострадают. А то офигачить человнка на 80 тыщ - это запросто, а меры принимать кто будет? Знаков понаставили и все?

Имя: Гость
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