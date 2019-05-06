На улице Терновского ВАЗ-2115 смяло в ДТП с тремя машинами

06.05.2019 | 09:03

Вечером в воскресенье, 5 мая, на улице Терновского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин.

Авария произошла на повороте к торговому центру «Терновский куст» в направлении аэропорта. Сообщение о ней появилось в социальной сети. «Актуально на 20:55», - написал очевидец последствий ДТП.

Столкнулись автомобили «Лада-Приора», ВАЗ-2115 и «Волга». Машины встали паровозиком, наиболее серьезные повреждения получила «пятнадцатая», оказавшаяся посередине.

Официальной информации о пострадавших пока нет.