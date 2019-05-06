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Происшествия | На улице Терновского ВАЗ-2115 смяло в ДТП с тремя машинами

06.05.2019|09:03
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Вечером в воскресенье, 5 мая, на улице Терновского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин.

Авария произошла на повороте к торговому центру «Терновский куст» в направлении аэропорта. Сообщение о ней появилось в социальной сети. «Актуально на 20:55», - написал очевидец последствий ДТП.

Столкнулись автомобили «Лада-Приора», ВАЗ-2115 и «Волга». Машины встали паровозиком, наиболее серьезные повреждения получила «пятнадцатая», оказавшаяся посередине.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

Источник — фото Ирины Цырулевой, видео Андрея Горюнова, vk.com/sova_penza
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Гость|06.05.2019 09:49|

На улице Терновского ВАЗ-2115 смяло в ДТП с тремя машинами

так таз смяли 2,а не три говноповозки

Гость|06.05.2019 10:08|

Гость писал(a):

так таз смяли 2,а не три говноповозки
Милый, эк тебя! Вновь бредишь? Весна, однако...

Имя: Гость
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