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Происшествия | При пожаре на проспекте Строителей из подъезда эвакуировали 10 человек

04.05.2019|18:18
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42-летний мужчина погиб в горящей квартире. Трагедия произошла в многоэтажке на проспекте Строителей, когда большинство жильцов дома уже были во власти Морфея. Соседи, которые еще не спали, забили тревогу, почуяв неладное.

«Мой сын на балкон вышел и говорит: «Мам, что-то прямо гарью...» А потом вышел в коридор: «Мам, ну не могу, я задыхаюсь, это, наверное, кто-то горит». Он побежал на 9-й этаж - и точно, пожар!» - рассказала жительница дома № 48 на проспекте Строителей Галина Балакина.

«На место пожара были направлены пожарные подразделения. По прибытии было установлено, что горит комната и коридор в квартире на 9-м этаже. В кратчайшие сроки пожар был ликвидирован, пожарные не допустили распространения огня на соседние квартиры. Из-за сильного задымления из подъезда было эвакуировано 10 человек», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Видимых следов ЧП в подъезде, где проживал погибший, нет - ни копоти, ни сажи на стенах, лишь едкий запах на лестничных маршах. А вот со стороны фасада многоэтажки, куда выходят окна и лоджия, заметны последствия ночного несчастья.

«Все сгорело - и окна (стекол нет), и стенка. Все в пепел. И он лежит, диван тоже сгорел», - добавила Галина Балакина.

Причины возникновения пожара предстоит выяснить экспертам.

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Гость|04.05.2019 18:42|

Какая страшная смерть!Царствия небесного погибшему!Хортшо,что соседи не пострадали!

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