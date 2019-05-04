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Происшествия | На улице Аустрина 52-летний мужчина оказался под колесами Volkswagen

04.05.2019|13:12
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Вечером в пятницу, 2 мая, в Пензе на улице Аустрина, неподалеку от мясокомбината, сбили пешехода. Это случилось в 20:10.

«36-летний водитель Volkswagen Polo допустил наезд на мужчину 1965 года рождения. Пострадавшего госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По словам очевидцев, в это время на дороге была плохая видимость, шел дождь. У пешехода оказались разбита голова и сломана нога.

«Водитель не видел его. Я никого не осуждаю, ни водителя, ни пешехода, оба виноваты... Пешеход шел от бара наискось, и причем шел, не смотря ни в одну сторону, не убедился, что его пропустят...» - написал один из очевидцев в соцсети «ВКонтакте».

Источник — фото vk.com/sova_penza
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