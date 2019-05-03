Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|3 мая 2019|18:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
  72.31  |  $  64.63
 

Происшествия | В Пензе на одном перекрестке за день произошли два ДТП

03.05.2019|10:33
Печать

В четверг, 2 мая, около 17:30 в Пензе на перекрестке улиц Калинина и Свердлова произошло второе за день ДТП.

Участниками аварии стали два легковых автомобиля, один из которых (марки Datsun) отмечен символикой «Яндекс. Такси».

Фото с места происшествия предоставил читатель портала ИА «ПензаИнформ». На них видно, что на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Судя по кадрам, люди не пострадали.

Светофор, регулирующий движение, в этот день не работал. Несколькими часами ранее на этом же перекрестке столкнулись автомобили «Лада-Веста» и «Нива-Шевроле».

Фотографии вечерней аварии также появились в социальной сети «ВКонтакте».

«Знаки на перекрестке читабельны. Сегодня проезжал этот перекресток, увидел, что светофор не работает, первым делом посмотрел, где главная», - написал один из комментаторов.

«С Калинина едут, думая, что главная, светофор не работает со вчера», - предположил другой.

0
0
0
0
 
Гость|03.05.2019 10:59|

а кто ответит за то, что там который день светофор не работает?

Гость|03.05.2019 11:24|

Отбирать,права,и вновь,отправлять,учиться,в школу,т.к.не знание правил пдд не дает,право,на управление,транспорт.средством,у меня,2 соседа,по пьянке,лишились,прав,до этого,стаж вождения,20 лет,не могут уже год,сдать,на права,после лишения,вот так знают правила пдд,хотя машину водят хорошо,за всю жизнь ни одной аварии

Гость|03.05.2019 12:46|

У нас всегда отвечают водители,а не дорожные службы. Почему?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!