03.05.2019 | 10:33

В четверг, 2 мая, около 17:30 в Пензе на перекрестке улиц Калинина и Свердлова произошло второе за день ДТП.

Участниками аварии стали два легковых автомобиля, один из которых (марки Datsun) отмечен символикой «Яндекс. Такси».

Фото с места происшествия предоставил читатель портала ИА «ПензаИнформ». На них видно, что на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Судя по кадрам, люди не пострадали.

Светофор, регулирующий движение, в этот день не работал. Несколькими часами ранее на этом же перекрестке столкнулись автомобили «Лада-Веста» и «Нива-Шевроле».

Фотографии вечерней аварии также появились в социальной сети «ВКонтакте».

«Знаки на перекрестке читабельны. Сегодня проезжал этот перекресток, увидел, что светофор не работает, первым делом посмотрел, где главная», - написал один из комментаторов.

«С Калинина едут, думая, что главная, светофор не работает со вчера», - предположил другой.