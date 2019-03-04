04.03.2019 | 13:29

В пятницу, 1 марта, в Пензе правоохранители задержали нарушителя, проникшего в торговый центр.

В 6:11 в торговом центре на улице Куприна сработала кнопка тревожной сигнализации. По адресу оперативно прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Уборщица, нажавшая тревожную кнопку, рассказала, что пришла утром убирать помещения и увидела разбитое стекло входной двери. Женщина заподозрила, что внутри находится злоумышленник, и вызвала стражей порядка.

«Бойцы осмотрели торговые помещения. На втором этаже они задержали мужчину, незаконно проникшего в помещение магазина. Для дальнейшего разбирательства 42-летнего гражданина передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.