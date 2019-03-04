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Происшествия | Пензенские спасатели помогли дачнику с отказавшими ногами

04.03.2019|11:19
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Суббота, 2 марта, выдалась горячей для сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра.

В 10:25 оперативный дежурный отдела полиции № 3 сообщил, что в дачном массиве в районе совхоза «Заря» у инвалида II группы отказали ноги, он не может двигаться. Страж порядка попросил у спасателей содействия.

«Прибыв на место, сотрудники ППСЦ использовали специальные транспортировочные (снеговые) носилки и эвакуировали пострадавшего к машине скорой помощи», - сообщается на сайте организации.

Следующий вызов поступил в 11:24. 76-летняя жительница улицы Клары Цеткин не реагирует на стук и звонки в дверь.

Прибывшие по адресу сотрудники центра в присутствии полицейских и родственников открыли дверь специальным аварийно-спасательным инструментом и обнаружили хозяйку беспомощно лежащей в коридоре. Пожилой женщине вызвали бригаду медиков.

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Гость|04.03.2019 12:20|

Молодцы"вот где НАСТОЯЩИЕ,не ЧЕРСТВЫЕ душой люди работают,успехов Вам .и достойного вознаграждения,за Ваш нелегкий труд.

Имя: Гость
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