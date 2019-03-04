Суббота, 2 марта, выдалась горячей для сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра.
В 10:25 оперативный дежурный отдела полиции № 3 сообщил, что в дачном массиве в районе совхоза «Заря» у инвалида II группы отказали ноги, он не может двигаться. Страж порядка попросил у спасателей содействия.
«Прибыв на место, сотрудники ППСЦ использовали специальные транспортировочные (снеговые) носилки и эвакуировали пострадавшего к машине скорой помощи», - сообщается на сайте организации.
Следующий вызов поступил в 11:24. 76-летняя жительница улицы Клары Цеткин не реагирует на стук и звонки в дверь.
Прибывшие по адресу сотрудники центра в присутствии полицейских и родственников открыли дверь специальным аварийно-спасательным инструментом и обнаружили хозяйку беспомощно лежащей в коридоре. Пожилой женщине вызвали бригаду медиков.
Молодцы"вот где НАСТОЯЩИЕ,не ЧЕРСТВЫЕ душой люди работают,успехов Вам .и достойного вознаграждения,за Ваш нелегкий труд.