04.03.2019 | 11:19

Суббота, 2 марта, выдалась горячей для сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра.

В 10:25 оперативный дежурный отдела полиции № 3 сообщил, что в дачном массиве в районе совхоза «Заря» у инвалида II группы отказали ноги, он не может двигаться. Страж порядка попросил у спасателей содействия.

«Прибыв на место, сотрудники ППСЦ использовали специальные транспортировочные (снеговые) носилки и эвакуировали пострадавшего к машине скорой помощи», - сообщается на сайте организации.

Следующий вызов поступил в 11:24. 76-летняя жительница улицы Клары Цеткин не реагирует на стук и звонки в дверь.

Прибывшие по адресу сотрудники центра в присутствии полицейских и родственников открыли дверь специальным аварийно-спасательным инструментом и обнаружили хозяйку беспомощно лежащей в коридоре. Пожилой женщине вызвали бригаду медиков.