03.03.2019 | 15:51

В воскресенье, 3 марта, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек.

По предварительным данным, в 13:00 на 15-м километре трассы Тамбов - Пенза - Колышлей - Сердобск - Беково, за селом Надеждино (в направлении Пензы) столкнулись три автомобиля.

«Дорога перекрыта полностью. Пожалуйста, будьте аккуратнее на дорогах, не нарушайте ПДД», - призвал водителей очевидец последствий аварии.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, дорогу не поделили Nissan Qashqai под управлением 27-летнего мужчины, Nissan Primera и ВАЗ-2115 с 53-летними водителями.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2115, женщина 1969 года рождения, от полученных травм скончались на месте.

Водитель и два пассажира автомобиля Nissan Qashqai, женщина 1989 года рождения и мужчина 1988 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - уточнили в отделении пропаганды.