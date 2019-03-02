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Происшествия | В Пачелме пожар унес жизнь 44-летнего мужчины

02.03.2019|15:37
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В Пачелме следователи выясняют обстоятельства гибели местного жителя при пожаре.

Утром в субботу, 2 марта, жители рабочего поселка сообщили в подразделение МЧС, что на улице 8 Марта горит дом. После того как огонь был потушен, в комнате было найдено тело 44-летнего владельца жилища, который жил один.

При первоначальном осмотре на теле погибшего иных, кроме следов термического воздействия, повреждений не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить курение в постели. Очаг возгорания находится в месте расположения кровати», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

12 февраля в Пачелме сгорел дом на улице Стахановской. Пожарные спасли из огня 66-летнюю женщину. Ее 64-летний муж погиб.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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