02.03.2019 | 10:34

В субботу, 2 марта, на улице Окружной в Пензе случилось ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля.

Видео с места аварии опубликовано в группе «Подслушано у водителей Пенза 58» социальной сети «ВКонтакте» около 8:30. На нем запечатлен КамАЗ, стоящий на обочине, и «Лада» 14-й модели без багажника, развернутая поперек дороги.

Также фото искореженной машины размещено в группе «Сова Пенза авто».

Несмотря на серьезность повреждений легковушки, участники обсуждения демонстрируют остроумие. «Была 14-я, стал «Гольф», - пишет один из них. «Аккуратненько так, двери целые», - поддерживает другой. «Ювелир», - шутит третий.

На видеозаписи не видно ни водителей, ни пассажиров машин, попавших в ДТП. Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.