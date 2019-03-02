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Происшествия | На улице Окружной в Пензе самосвал снес багажник легковушке

02.03.2019|10:34
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В субботу, 2 марта, на улице Окружной в Пензе случилось ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля.

Видео с места аварии опубликовано в группе «Подслушано у водителей Пенза 58» социальной сети «ВКонтакте» около 8:30. На нем запечатлен КамАЗ, стоящий на обочине, и «Лада» 14-й модели без багажника, развернутая поперек дороги.

Также фото искореженной машины размещено в группе «Сова Пенза авто».

Несмотря на серьезность повреждений легковушки, участники обсуждения демонстрируют остроумие. «Была 14-я, стал «Гольф», - пишет один из них. «Аккуратненько так, двери целые», - поддерживает другой. «Ювелир», - шутит третий.

На видеозаписи не видно ни водителей, ни пассажиров машин, попавших в ДТП. Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Источник — видео: vk.com/podslushano_avto_58, фото: vk.com/sova_penza
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Гость|02.03.2019 10:48|

Была 14-я...А может и 15-я была.

Гость|02.03.2019 10:53|

да какая теперь разница))

Имя: Гость
Комментарий:

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