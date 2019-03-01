01.03.2019 | 09:13

В четверг, 28 февраля, в микрорайоне Терновка случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей такси.

По предварительной информации, около 21:30 на пересечении улиц Терновского и Сухумской столкнулись две машины с символикой «Яндекс.Такси» - Kia и Lifan.

«Не решили, кто первый проедет», - предположили горожане, комментировавшие аварию в соцсети.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области уточнили, что автомобили получили механические повреждения, из людей никто не пострадал.

Накануне на Южной Поляне, на перекрестке улиц Калинина и Свердлова, около 14:30 дорогу не поделили «Лада-Приора» и Renault Logan с символикой «Яндекс.Такси».

По словам очевидцев последствий этой аварии, в тот день примерно в 16:00 на пересечении улиц Кирова и Карла Маркса в ДТП попала еще одна машина того же сервиса.