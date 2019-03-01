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Происшествия | В Терновке столкнулись две иномарки с символикой «Яндекс.Такси»

01.03.2019|09:13
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В четверг, 28 февраля, в микрорайоне Терновка случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей такси.

По предварительной информации, около 21:30 на пересечении улиц Терновского и Сухумской столкнулись две машины с символикой «Яндекс.Такси» - Kia и Lifan.

«Не решили, кто первый проедет», - предположили горожане, комментировавшие аварию в соцсети.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области уточнили, что автомобили получили механические повреждения, из людей никто не пострадал.

Накануне на Южной Поляне, на перекрестке улиц Калинина и Свердлова, около 14:30 дорогу не поделили «Лада-Приора» и Renault Logan с символикой «Яндекс.Такси».

По словам очевидцев последствий этой аварии, в тот день примерно в 16:00 на пересечении улиц Кирова и Карла Маркса в ДТП попала еще одна машина того же сервиса.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|01.03.2019 09:26|

Яндекс-Такси, вези, вези

Вдоль ночных домов, мимо чьих-то снов.

Яндекс-Такси, хочу в такси

Столб обнять, бордюр поцеловать.

Гость|01.03.2019 09:30|

Яндекс Молодцы скоро весь гараж разобью..И Будут таксисты халявщики как раньше на Пенза раз, или у автовокзала

Гость|01.03.2019 09:43|

Вот и встретились два "косяка".

Гость|01.03.2019 09:47|

Не боись новые купят. А водятлы в рабы долги отрабатывать.

Гость|01.03.2019 10:10|

а что парковые машины разве не застрахованы по каско ?

Гость|01.03.2019 10:15|

Уже сами себя жрать начали.

Имя: Гость
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