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Происшествия | Вызов пожарных к ТЦ «Муравейник» в Пензе оказался ложным

28.02.2019|12:52
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В четверг, 28 февраля, в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись: «Пожар в районе «Муравейника».

На фото, которым проиллюстрирован пост, запечатлена пожарная машина и несколько сотрудников МЧС, стоящих возле двухэтажного здания на улице Суворова, вблизи ТЦ «Муравейник».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о возгорании действительно поступило на пульт дежурного. Однако после того как огнеборцы прибыли по адресу, выяснилось, что вызов был ложным.

Источник — фото: vk.com/sova_penza
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