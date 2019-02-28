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Происшествия | На перекрестке Калинина и Свердлова столкнулись «Лада» и «Яндекс.Такси»

28.02.2019|17:14
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В четверг, 28 февраля, на пересечении улиц Калинина и Свердлова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

Около 14:30 там столкнулись автомобили «Лада-Приора» и Renault Logan с символикой «Яндекс.Такси».

«Всю дорогу перегородили, стоим», - написал житель Пензы по имени Вадим, сообщивший о случившемся в редакцию ИА «ПензаИнформ».

На присланной им фотографии видно, что машину такси забирает эвакуатор. По всей видимости, транспортное средство получило значительные механические повреждения.

По словам Вадима, на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса примерно в 16:00 произошла еще одна авария с участием «Яндекс.Такси».

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