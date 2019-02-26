26.02.2019 | 13:50

Во вторник, 26 февраля, в Пензенской области произошло очередное ДТП с участием большегрузного автомобиля.

Видеозапись аварии опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» очевидец Александр Колобов. Он обозначил место ДТП: Городищенский район, 707-й километр федеральной автодороги М5 «Урал», недалеко от поворота на село Саловка.

На записи видно, что фура слетела в кювет. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить обстоятельства происшествия, и эвакуаторы.

По предварительной информации, люди в ДТП не пострадали, а вот большегруз получил механические повреждения.

21 февраля в семи километрах от места этого ДТП произошла авария со смертельным исходом, в которой также фигурировала фура. На 714-м километре дороги М5 «Урал» автомобиль «Ока» столкнулся с полуприцепом Volvo. Водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте.