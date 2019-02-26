26.02.2019 | 17:10

Во вторник, 26 февраля, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.

По предварительным данным, около 16:00 на кольце у дворца спорта «Буртасы» в направлении центра города столкнулись автомобиль Mitsubishi и троллейбус, следующий по маршруту № 7.

Судя по фотографиям, выложенным очевидцем последствий ДТП в Сеть, легковая машина, врезавшаяся в заднюю часть троллейбуса, получила механические повреждения. Люди в аварии, скорее всего, не пострадали.

В четверг, 17 января, горожане активно обсуждали ситуацию с троллейбусом № 8, который «валил боком» по улице Карпинского.

Пензенцы посмотрели, как заносит машину, и прокомментировали: «Норм так угла дает», «...угла дает на тралике, круть», «Прям дрифт», «Здесь даже тралики валят боком», «Форсаж-12, Карпинский дрифт».