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Происшествия | В Пензенском районе при столкновении двух ВАЗов погиб человек

25.02.2019|10:41
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Утром в понедельник, 25 февраля, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

«Как ехать в Воскресеновку. И поворот на Ивановку. Страшная авария. На дорогах лед. Стоит реанимация. Машины в лоб в лоб. Одна в кювете всмятку. Десятка стоит на дороге в сторону Воскресеновки без морды. Аккуратнее. Актуально на 9:41», - написал очевидец последствий ДТП Александр Маслов в соцсети.

Другие пользователи уточнили, что столкнулись два ВАЗа 15-й модели.

«На дороге которая стоит - мужик насмерть. В кювете живы. Девчонку достали, пацан зажат, работает МЧС. Страшная авария», - сообщил подробности другой очевидец Александр Писчасов.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области подтвердили, что в ДТП погиб один человек. «Информация уточняется. На месте работают наши сотрудники», - пояснили в ведомстве.

Источник — фото Александра Маслова, vk.com/sova_penza
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Гость|25.02.2019 10:53|

Гололёд. Обочины во льду. Нештатная ситуация и все-машинам некуда деваться.

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