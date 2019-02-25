25.02.2019 | 10:41

Утром в понедельник, 25 февраля, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

«Как ехать в Воскресеновку. И поворот на Ивановку. Страшная авария. На дорогах лед. Стоит реанимация. Машины в лоб в лоб. Одна в кювете всмятку. Десятка стоит на дороге в сторону Воскресеновки без морды. Аккуратнее. Актуально на 9:41», - написал очевидец последствий ДТП Александр Маслов в соцсети.

Другие пользователи уточнили, что столкнулись два ВАЗа 15-й модели.

«На дороге которая стоит - мужик насмерть. В кювете живы. Девчонку достали, пацан зажат, работает МЧС. Страшная авария», - сообщил подробности другой очевидец Александр Писчасов.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области подтвердили, что в ДТП погиб один человек. «Информация уточняется. На месте работают наши сотрудники», - пояснили в ведомстве.