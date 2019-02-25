25.02.2019 | 16:29

В воскресенье, 24 февраля, в Бековском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 12:30 на 130-м километре трассы Тамбов - Пенза - Колышлей - Сердобск - Беково 46-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, и машина врезалась в металлическое ограждение.

В результате аварии 51-летний пассажир получил телесные повреждения и через некоторое время скончался в больнице. Мужчину, сидевшего за рулем, госпитализировали с травмами.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.