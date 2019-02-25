Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 фев 2019|17:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.09  |  $  65.26
 

Происшествия | В Бековском районе Chevrolet Niva врезалась в забор, погиб пассажир

25.02.2019|16:29
Печать

В воскресенье, 24 февраля, в Бековском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 12:30 на 130-м километре трассы Тамбов - Пенза - Колышлей - Сердобск - Беково 46-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, и машина врезалась в металлическое ограждение.

В результате аварии 51-летний пассажир получил телесные повреждения и через некоторое время скончался в больнице. Мужчину, сидевшего за рулем, госпитализировали с травмами.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!