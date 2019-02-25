Стали известны подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в понедельник, 25 февраля, в Пензенском районе.
По предварительным данным, в 9:10 на третьем километре трассы Пенза - Кондоль столкнулись два автомобиля ВАЗ-2115. Один из них после удара вылетел в кювет.
«На дороге которая стоит - мужик насмерть. В кювете живы. Девчонку достали, пацан зажат, работает МЧС. Страшная авария», - сообщил подробности очевидец Александр Писчасов.
По уточненной информации, водитель ВАЗа, оставшегося на трассе (мужчина, предположительно, 1962 года рождения), от полученных травм скончался на месте аварии.
18-летний молодой человек, управлявший вторым автомобилем, и его 21-летняя пассажирка госпитализированы с телесными повреждениями.
Соболезнования родственникам погибшего.