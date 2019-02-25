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Происшествия | Стали известны подробности смертельного ДТП в Пензенском районе

25.02.2019|11:11
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Стали известны подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в понедельник, 25 февраля, в Пензенском районе.

По предварительным данным, в 9:10 на третьем километре трассы Пенза - Кондоль столкнулись два автомобиля ВАЗ-2115. Один из них после удара вылетел в кювет.

«На дороге которая стоит - мужик насмерть. В кювете живы. Девчонку достали, пацан зажат, работает МЧС. Страшная авария», - сообщил подробности очевидец Александр Писчасов.

По уточненной информации, водитель ВАЗа, оставшегося на трассе (мужчина, предположительно, 1962 года рождения), от полученных травм скончался на месте аварии.

18-летний молодой человек, управлявший вторым автомобилем, и его 21-летняя пассажирка госпитализированы с телесными повреждениями.

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Гость|25.02.2019 11:36|

Соболезнования родственникам погибшего.

Гость|25.02.2019 11:37|

А подробности ДТП где?

Имя: Гость
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