25.02.2019 | 11:11

Стали известны подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в понедельник, 25 февраля, в Пензенском районе.

По предварительным данным, в 9:10 на третьем километре трассы Пенза - Кондоль столкнулись два автомобиля ВАЗ-2115. Один из них после удара вылетел в кювет.

«На дороге которая стоит - мужик насмерть. В кювете живы. Девчонку достали, пацан зажат, работает МЧС. Страшная авария», - сообщил подробности очевидец Александр Писчасов.

По уточненной информации, водитель ВАЗа, оставшегося на трассе (мужчина, предположительно, 1962 года рождения), от полученных травм скончался на месте аварии.

18-летний молодой человек, управлявший вторым автомобилем, и его 21-летняя пассажирка госпитализированы с телесными повреждениями.