Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|23 фев 2019|18:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
  74.33  |  $  65.51
 

Происшествия | Пожарные возили воду за километр, чтобы потушить пилораму у Монтажного

23.02.2019|17:13
Печать

Пожарных вызвали ночью тушить горящую пилораму недалеко от Монтажного поселка. 26 человек личного состава экстренно выехали спасать производство, и уже на месте выяснилось: с огнем бороться нечем.

«Были сложности по тушению пожара, связанные с отсутствием каких-либо ближайших противопожарных водоисточников. То есть нам приходилось возить воду буквально за километр от места пожара с помощью пожарных автоцистерн», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Огонь охватил 500 квадратных метров. Выгорело здание и часть открытой площадки с досками.

«Жертв на пожаре нет, пострадавших также нет, пожар локализован и ликвидирован в тех размерах, в каких он пребывал к моменту прибытия пожарных подразделений. Причину пожара установит дознание. Были спасены материальные ценности», - добавил Алексей Рыжов.

Благодаря оперативности спасателей огонь не перекинулся на соседние строения и оставшееся имущество.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!