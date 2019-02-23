23.02.2019 | 17:13

Пожарных вызвали ночью тушить горящую пилораму недалеко от Монтажного поселка. 26 человек личного состава экстренно выехали спасать производство, и уже на месте выяснилось: с огнем бороться нечем.

«Были сложности по тушению пожара, связанные с отсутствием каких-либо ближайших противопожарных водоисточников. То есть нам приходилось возить воду буквально за километр от места пожара с помощью пожарных автоцистерн», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Огонь охватил 500 квадратных метров. Выгорело здание и часть открытой площадки с досками.

«Жертв на пожаре нет, пострадавших также нет, пожар локализован и ликвидирован в тех размерах, в каких он пребывал к моменту прибытия пожарных подразделений. Причину пожара установит дознание. Были спасены материальные ценности», - добавил Алексей Рыжов.

Благодаря оперативности спасателей огонь не перекинулся на соседние строения и оставшееся имущество.