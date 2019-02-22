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Происшествия | Причиной пожара в селе Пригородном могла стать неисправная проводка

22.02.2019|16:42
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух жителей села Пригородного Сердобского района при пожаре.

По данным следствия, утром 22 февраля в доме на улице Привольной произошло возгорание. Возможно, пожар начался со стороны пристроя к дому. Причиной могла послужить неисправность электропроводки.

После ликвидации пожара в жилой части дома обнаружены тела 77-летнего мужчины и его 82-летней сожительницы.

«При первоначальном осмотре на телах погибших иных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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