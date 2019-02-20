20.02.2019 | 14:32

ДТП в Земетчинском районе, произошедшее во вторник, 19 февраля, оказалось смертельным.

По предварительным данным, в 5:50 на 6-м километре дороги Земетчино - Морсово автомобиль «Лада-Приора», которым управлял 23-летний молодой человек, слетел в кювет и врезался в дерево.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели и отпустили 59-летнего мужчину, находившегося в салоне. Водитель и его ровесник-пассажир были госпитализированы.

«Водитель скончался в медицинском учреждении», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.