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Происшествия | На въезде в Пензу образовался затор из-за ДТП на улице Аустрина

20.02.2019|09:16
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Утром в среду, 20 февраля, на улице Аустрина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, из-за которого на въезде в город со стороны Бессоновского района образовался автомобильный затор.

По предварительным сведениям, около 7:30 напротив торгового центра «Домино» перед пешеходным переходом столкнулись две машины марки «Лада»: «Гранта» и ВАЗ-2115.

На кадрах с места аварии видно, что транспортные средства получили механические повреждения.

Данных о пострадавших пока нет, однако, судя по снимкам, выложенным очевидцами в Сеть, на место ДТП прибыли две кареты скорой медицинской помощи.

«Пробка в сторону центра уже от «Деры», - написали пользователи.

Накануне около 18:30 на том же перекрестке в аварию попали ВАЗ и автомобиль с символикой «Яндекс.Такси».

Источник — фото Ильи Пономарева, Евгения Бородина, vk.com/sova_penza
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Гость|20.02.2019 10:00|

penzainform.ru писал(a):

«Лада»: «Гранта» и ВАЗ-2115.
Запрещать нужно эти хламобраки !

Гость|20.02.2019 10:12|

прокладку между рулем и сиденьем нужно чаще запрещать

Гость|20.02.2019 10:46|

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