20.02.2019 | 09:16

Утром в среду, 20 февраля, на улице Аустрина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, из-за которого на въезде в город со стороны Бессоновского района образовался автомобильный затор.

По предварительным сведениям, около 7:30 напротив торгового центра «Домино» перед пешеходным переходом столкнулись две машины марки «Лада»: «Гранта» и ВАЗ-2115.

На кадрах с места аварии видно, что транспортные средства получили механические повреждения.

Данных о пострадавших пока нет, однако, судя по снимкам, выложенным очевидцами в Сеть, на место ДТП прибыли две кареты скорой медицинской помощи.

«Пробка в сторону центра уже от «Деры», - написали пользователи.

Накануне около 18:30 на том же перекрестке в аварию попали ВАЗ и автомобиль с символикой «Яндекс.Такси».