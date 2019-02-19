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Происшествия | В Пензе при пожаре на ул. Ладожской эвакуировано 7 человек

19.02.2019|09:48
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Во вторник, 19 февраля, в 8:33 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме № 79 на Ладожской улице в Пензе.

На тушение огня выехали 10 сотрудников МЧС на трех спецавтомобилях.

«Возгорание произошло на кухне площадью 9 квадратных метров. На данный момент оно ликвидировано. Из дома эвакуировано 7 человек, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Фото с места происшествия опубликовано в группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник — фото Оксаны Соковой
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