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Происшествия | На выезде из Пензы образовался затор из-за аварии с тремя автомобилями

19.02.2019|12:43
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Во вторник, 19 февраля, в Пензе произошло ДТП с участием трех автомобилей, спровоцировавшее серьезный транспортный затор.

По предварительной информации, в 8:30 на 631-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись DAF под управлением 57-летнего мужчины, Hyundai и «Лада-Гранта», которыми управляли 39-летние водители.

«В результате аварии водитель «Лады» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Судя по фотографиям с места ДТП, выложенным очевидцами в соцсети, одна из машин после столкновения оказалась на середине проезжей части, так что проезд в направлении Кузнецка был затруднен на протяжении нескольких часов.

Источник — фото Игоря Игорева, vk.com/sova_penza
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