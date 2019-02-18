В Спасском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Трагедия случилась в пятницу, 15 февраля.
Предварительно установлено, что в 18:00 на 498-м километре трассы М5 «Урал» водитель неустановленного автомобиля сбил 29-летнего мужчину и скрылся.
От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте аварии.
«По данному факту проводится проверка, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности водителя», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Нет, не дожить нам товарищи до того, дня, когда в редакции пензаинформа начнут работать разумные существа... Не дожить.