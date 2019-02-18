Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|18 фев 2019|15:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
  74.91  |  $  66.25
 

Происшествия | В Спасском районе водитель насмерть сбил молодого мужчину и скрылся

18.02.2019|13:59
Печать

В Спасском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Трагедия случилась в пятницу, 15 февраля.

Предварительно установлено, что в 18:00 на 498-м километре трассы М5 «Урал» водитель неустановленного автомобиля сбил 29-летнего мужчину и скрылся.

От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте аварии.

«По данному факту проводится проверка, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности водителя», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|18.02.2019 14:17|

penzainform.ru писал(a):

водитель насмерть сбил
Нет, не дожить нам товарищи до того, дня, когда в редакции пензаинформа начнут работать разумные существа... Не дожить.

Гость|18.02.2019 14:56|

Гость писал(a):

не дожить нам товарищи
Твои товарищи в овраге лошадь доедают, хехе.

Гость|18.02.2019 15:04|

Ух ! рассмешили!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!