18.02.2019 | 13:59

В Спасском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Трагедия случилась в пятницу, 15 февраля.

Предварительно установлено, что в 18:00 на 498-м километре трассы М5 «Урал» водитель неустановленного автомобиля сбил 29-летнего мужчину и скрылся.

От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте аварии.

«По данному факту проводится проверка, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности водителя», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.