15.02.2019 | 12:07

В Пензе разыскивается 15-летняя Валерия Алексеевна Беляева. Девушка ушла из дома в среду, 13 февраля, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Рост пропавшей - 156 см. У нее среднее телосложение, темно-русые с зеленым оттенком волосы и зеленые глаза.

В день исчезновения на ней были темно-зеленая куртка, розовые спортивные штаны с черным лампасами, белый шарф, черные ботинки на шнуровке.

Девушку разыскивают полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 02, 8 (800) 700-54-52.

13 февраля в районе села Рамзай было найдено тело 17-летнего пензенца, которого с 11 февраля разыскивали родственники, полицейские и волонтеры.