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Происшествия | В Пензе снова пропал подросток: разыскивают 15-летнюю Валерию Беляеву

15.02.2019|12:07
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В Пензе разыскивается 15-летняя Валерия Алексеевна Беляева. Девушка ушла из дома в среду, 13 февраля, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Рост пропавшей - 156 см. У нее среднее телосложение, темно-русые с зеленым оттенком волосы и зеленые глаза.

В день исчезновения на ней были темно-зеленая куртка, розовые спортивные штаны с черным лампасами, белый шарф, черные ботинки на шнуровке.

Девушку разыскивают полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 02, 8 (800) 700-54-52.

13 февраля в районе села Рамзай было найдено тело 17-летнего пензенца, которого с 11 февраля разыскивали родственники, полицейские и волонтеры.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость|15.02.2019 12:27|

Эта вернется.

Гость|15.02.2019 12:39|

опять детишки из лизы пиарятся

Гость|15.02.2019 12:40|

penzainform.ru писал(a):

Девушку разыскивают полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Чёта волонтеров Лизы, шарящихся в поисках, не видно...

Гость|15.02.2019 12:44|

Опять дрочеры диванные переполошились.

Гость|15.02.2019 13:48|

Опять менты найдут, а не эти агрызки из Лизы аллерт

Имя: Гость
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