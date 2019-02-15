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Происшествия | На улице Сухумской под колеса иномарки попал ребенок

15.02.2019|14:50
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В дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок. На улице Сухумской в зоне пешеходного перехода под колесами дорогой иномарки оказался школьник.

«Водитель автомобиля Mazda6, девушка 1994 года рождения, допустила наезд на пешехода, мальчика 2009 года рождения, который в результате происшествия получил телесные повреждения», - сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

К счастью, они не были слишком серьезными. После оказания первой медицинской помощи врачи отпустили ребенка домой.

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Гость|15.02.2019 19:07|

Если начальник ГИБДД имеет офицерскую честь,то должен подать в отставку. Практически каждую неделю в Пензе на пешеходных переходах убивают или калечат людей.

Гость|15.02.2019 19:56|

недорогой ребёнок попал под дорогую машину ...

я,вас - правильно понял?

Гость|15.02.2019 20:02|

Это не езда если за рулем она.

Имя: Гость
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