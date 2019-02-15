15.02.2019 | 14:50

В дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок. На улице Сухумской в зоне пешеходного перехода под колесами дорогой иномарки оказался школьник.

«Водитель автомобиля Mazda6, девушка 1994 года рождения, допустила наезд на пешехода, мальчика 2009 года рождения, который в результате происшествия получил телесные повреждения», - сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Олеся Сатыренко.

К счастью, они не были слишком серьезными. После оказания первой медицинской помощи врачи отпустили ребенка домой.