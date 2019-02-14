14.02.2019 | 09:15

В Пачелмском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели человека при пожаре.

По данным следствия, днем 12 февраля в доме на Стахановской улице в Пачелме произошло возгорание. Соседи сообщили о нем в МЧС, и прибывшие на место пожарные спали из горящего дома 66-летнюю женщину. Она госпитализирована.

После того как огонь был потушен, в доме обнаружили тело 54-летнего мужа пострадавшей хозяйки. При первоначальном осмотре его на теле, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении. После проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.