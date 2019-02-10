10.02.2019 | 19:05

Вечером в воскресенье, 10 февраля, на перекрестке улиц Токарной и Терновского в Пензе случилось массовое ДТП. Его участниками стали не менее четырех автомобилей.

Машины столкнулись около 17:40. Среди них были Toyota Avensis, Kia Rio, ВАЗ-2107 и Chevrolet Lacetti.

Очевидец аварии Даниил Цыганков в группе «Сова Пенза Авто» рассказал, что все произошло очень быстро. «Семерка, когда с моста спускалась, не справилась с управлением и хотела крч на красный проскочить. А там уже с Токарной начали поворачивать», - написал он.

На место приехали несколько машин скорой помощи. Известно, что травмы получил водитель ВАЗа.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.