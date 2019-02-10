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Происшествия | В Терновке случилось массовое ДТП, есть пострадавший

10.02.2019|19:05
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Вечером в воскресенье, 10 февраля, на перекрестке улиц Токарной и Терновского в Пензе случилось массовое ДТП. Его участниками стали не менее четырех автомобилей.

Машины столкнулись около 17:40. Среди них были Toyota Avensis, Kia Rio, ВАЗ-2107 и Chevrolet Lacetti.

Очевидец аварии Даниил Цыганков в группе «Сова Пенза Авто» рассказал, что все произошло очень быстро. «Семерка, когда с моста спускалась, не справилась с управлением и хотела крч на красный проскочить. А там уже с Токарной начали поворачивать», - написал он.

На место приехали несколько машин скорой помощи. Известно, что травмы получил водитель ВАЗа.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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Гость|10.02.2019 19:47|

Фольготазника казнить.

Гость|10.02.2019 19:52|

Гость писал(a):

Фольготазника казнить.

Может наградят, посмертно.

Гость|10.02.2019 19:54|

Вообще отвратительно! Он ехал не зная границ, чуть в светофор не въехал! И визг такой стоял что уши закладывает, а потом и грохот...

Гость|10.02.2019 19:58|

Расширять нужно там эту улицу, с этого перекрестка там много бед и аварий..

Гость|10.02.2019 20:08|

камеру там надо ставить,ездят на красный!!!!!!!!!там аварии каждый месяц,а то и два раза в месяц!!!!!

Гость|10.02.2019 20:18|

когда уже на перекрестках поставят камеры?

Гость|10.02.2019 20:20|

Ваз пересекал терновского на зеленый а тайота неслась с моста на красный и ударила семерку отскочив на встречку стоящий на светофоре вот как все было

Гость|10.02.2019 20:20|

Какая на хрен семёрка, в тойоте сидел конченный урод, он сверху несся на красный,с левого ряда помчался в правый и хотел проскочить на красный, протаранил ладу и так далее. Он сука или был бухой или обкуренный

Гость|10.02.2019 20:28|

Могу дать показания на тойоту, я с этим уродом ехал от Пензмаша, таких надо пожизненно прав лишать, урод конченный

Гость|10.02.2019 20:31|

Ну, где тут комменты, что еду и всех подрезаю??? Доездился, козлина и других подставил.

Гость|10.02.2019 20:42|

Принцип никомунепомешал в действии. Только в итоге он до добра не доводит.

Имя: Гость
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