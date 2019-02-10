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Происшествия | Пензенец набросился на женщину в баре на Московской

10.02.2019|10:06
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Ночью в субботу, 9 февраля, в Пензе росгвардейцы задержали горожанина, набросившегося с кулаками на отказавшую ему женщину. Инцидент произошел в баре на улице Московской.

Мужчина весь вечер оказывал знаки внимания отдыхавшей в заведении пензячке, а затем предложил ей провести время вместе. Когда она ответила отказом, горожанин отреагировал бурно: он начал кричать и нецензурно выражаться.

«Этого ему показалось мало, и он, набросившись на женщину с кулаками, нанес ей телесные повреждения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Администратор бара нажал кнопку тревожной сигнализации, а когда на место прибыли правоохранители, подтвердил слова пострадавшей.

38-летнего агрессора задержали и доставили в отдел полиции.

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Гость|10.02.2019 10:08|

Уговаривал,уговаривал,и облом)))нервы сдали.....

Гость|10.02.2019 10:14|

Ты отказала мне два раза....

Гость|10.02.2019 10:21|

А на Ночную бабочку бабосов не хватило? Зачем приставать к порядочной даме. Короче: Агрессор!

Гость|10.02.2019 10:24|

Она же женщина, а не безотказное оружие. Ну и что потратился на яства, винегрет и соевую колбасу, обидно, думал .. придёт, как ляжет ... но не судьба, попалась железная во всех отношениях мадмуазель.

Гость|10.02.2019 10:30|

Мадмуазель, у меня дипломат–паспортик, я буду жалаваться ..

Гость|10.02.2019 10:30|

penzainform.ru писал(a):

она ответила отказом, горожанин отреагировал бурно: он начал кричать и нецензурно выражаться.

Водка пилЬ, шашлИк кЮшалЬ почему отказИваешЬ. На тебе палЮчи.)))

Гость|10.02.2019 10:34|

Ну это уже кавказ, тут отдельный разговор, слущай женщин, я тебя сечас буду немнощко любить.

Гость|10.02.2019 10:39|

ЗНАТОКИ...

Гость|10.02.2019 10:41|

Скорее Азия.

Гость|10.02.2019 10:43|

Да, да майор томин .. знатоки, которые ведут ..

Гость|10.02.2019 10:46|

надо было ему навешать хорошенько.охотка сразу отпадет.....

Гость|10.02.2019 10:46|

Ой, бабоньки, азия!, на меня залазиют .

Гость|10.02.2019 10:52|

Ну что ж вы Шахеризида Иванна, вы готовы?, я всегда готовая... сейчас ещё 150 шампанского и увсё!

Гость|10.02.2019 11:09|

Одинокая женщина желает познакомиться, покушать так плотно, мясца, коньячку... интим не предлагать, сама как не то, без прелюдий.

Гость|10.02.2019 11:27|

Да вы прям тетушка из бразилии дона роза, где ваш дон педро?, услышал про повышение возраста, и всё, не выдержал... ай,я,яй! А в смысле не выдержал.. говорит ноги больше его здесь не будет... бензин, тарифы, фуфловые зарплаты... да и воще, климат не фонтан..

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