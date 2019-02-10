Ночью в субботу, 9 февраля, в Пензе росгвардейцы задержали горожанина, набросившегося с кулаками на отказавшую ему женщину. Инцидент произошел в баре на улице Московской.
Мужчина весь вечер оказывал знаки внимания отдыхавшей в заведении пензячке, а затем предложил ей провести время вместе. Когда она ответила отказом, горожанин отреагировал бурно: он начал кричать и нецензурно выражаться.
«Этого ему показалось мало, и он, набросившись на женщину с кулаками, нанес ей телесные повреждения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Администратор бара нажал кнопку тревожной сигнализации, а когда на место прибыли правоохранители, подтвердил слова пострадавшей.
38-летнего агрессора задержали и доставили в отдел полиции.
Уговаривал,уговаривал,и облом)))нервы сдали.....