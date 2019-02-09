09.02.2019 | 17:10

Жители дома № 39 на улице Пограничной не задумываясь бросились тушить загоревшуюся соседскую квартиру, а получилось так, что помогли спасти двоих малышей. Огонь на первом этаже заметили мужчина и его друг.

«Окно высадили, снегом начали засыпать, оказалось, кастрюля раскалилась докрасна. Мы ее - снегом и на улицу выкинули, уже загорелись тумбочки, все», - рассказал мужчина.

И только потом люди предположили, что хозяйка квартиры могла оставить дома малышей трех и пяти лет. Соседи позвонили в МЧС.

«Пожарные проникли в окно, так как металлическая входная дверь была закрыта, и в процессе проведения разведки жилых помещений в данной квартире на первом этаже были обнаружены двое детишек, которые нашими пожарными были вынесены на улицу и впоследствии переданы в бригаду скорой помощи», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

«Эта женщина постоянно оставляет детей и уходит. Постоянно», - рассказала очевидица.

О случившемся сотрудники МЧС доложат уполномоченному по правам ребенка.

Три дня назад в соседнем доме на той же улице был сильный пожар. По предположениям местных жителей, не обошлось без шалостей малышей со спичками. Но в том случае мать находилась в одной квартире с чадами, хотя и не уследила за ними.