09.02.2019 | 10:53

В пятницу, 8 февраля, сотрудники Росгвардии задержали двух граждан, пытавшихся тайно проникнуть в закрытый город Заречный.

Около 17:00 на одном из участков периметра контролируемой зоны сработал датчик сигнализации. К этому месту немедленно выдвинулась тревожная группа.

«Скрытно приблизившись, прапорщик Константин Буйлов и сержант Алексей Мусатов организовали наблюдение и вскоре выявили двух граждан, пытавшихся преодолеть ограждение контролируемой зоны. Появление военнослужащих Росгвардии стало для нарушителей полной неожиданностью», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Задержанные, одному из которых 30 лет, другому - 21, были переданы сотрудникам полиции. Нарушителям предстоит понести административную ответственность за попытку нелегально пробраться в ЗАТО.