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Происшествия | Двое мужчин пытались перелезть через ограждение Заречного

09.02.2019|10:53
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В пятницу, 8 февраля, сотрудники Росгвардии задержали двух граждан, пытавшихся тайно проникнуть в закрытый город Заречный.

Около 17:00 на одном из участков периметра контролируемой зоны сработал датчик сигнализации. К этому месту немедленно выдвинулась тревожная группа.

«Скрытно приблизившись, прапорщик Константин Буйлов и сержант Алексей Мусатов организовали наблюдение и вскоре выявили двух граждан, пытавшихся преодолеть ограждение контролируемой зоны. Появление военнослужащих Росгвардии стало для нарушителей полной неожиданностью», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Задержанные, одному из которых 30 лет, другому - 21, были переданы сотрудникам полиции. Нарушителям предстоит понести административную ответственность за попытку нелегально пробраться в ЗАТО.

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Гость|09.02.2019 11:02|

Лоси-шпионы?

Гость|09.02.2019 11:08|

Идиоты?

Гость|09.02.2019 11:14|

Лоси

Гость|09.02.2019 11:19|

Скрытно приблизившись, прапорщик Буйлов организовал наблюдение.

Чего там он наблюдает ?

Гость|09.02.2019 11:56|

Заблудились по пьяне.

Гость|09.02.2019 12:08|

Я по лесу проходил, увидел красивые дома. Около забора какого-то они начали приставать, угрожали ножиком, деньги отняли. Я ж не знал, что у вас не везде можно ходить. Вот у нас везде можно.

Имя: Гость
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