08.02.2019 | 16:15

В Пензе следователи проводят проверку по факту смерти человека при пожаре. ЧП случилось 6 февраля, около 20:00, в сарае на улице Урицкого.

На следующий день после ликвидации возгорания на диване нашли труп мужчины, личность которого пока неизвестна.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего иных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки примут процессуальное решение.