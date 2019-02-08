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Происшествия | В Пензе двое больных мужчин не смогли впустить медиков в запертую квартиру

08.02.2019|14:23
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В Пензе спасатели помогли медикам попасть в квартиру, где оказались заблокированными двое мужчин. Соответствующее сообщение поступило в региональный пожарно-спасательный центр в 12:55 от бывшей жены одного из них.

Женщина рассказала, что в доме на улице Антонова, помимо ее больного экс-супруга, находится его парализованный отец, и ни один не в силах подойти к запертой изнутри двери.

«Оперативно прибыв на место вызова, спасатели, используя слесарный инструмент, открыли входную дверь. Бывший муж женщины находился на полу, ему медработниками была оказана медицинская помощь», - сообщили в ППСЦ.

Парализованному пожилому человеку участие врачей не потребовалось.

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Гость|08.02.2019 15:32|

penzainform.ru писал(a):

Парализованному пожилому человеку участие врачей не потребовалось.
Пусть помирает?

Имя: Гость
Комментарий:

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